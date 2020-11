GfVip, Tommaso Zorzi svela la sua cotta: è un ex cantante di “Amici” (Di venerdì 20 novembre 2020) Durante una cena all’interno della casa del GfVip, Tommaso Zorzi rivela di avere una cotta per un noto cantante italiano. Arriva la sua risposta su Twitter. Tommaso Zorzi, indiscutibile protagonista… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 20 novembre 2020) Durante una cena all’interno della casa delrivela di avere unaper un notoitaliano. Arriva la sua risposta su Twitter., indiscutibile protagonista… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

GrandeFratello : Tutti noi come @tommaso_zorzi ???? #GFVIP - Parpiglia : #GFVIP mi sono rotto le palle perché tutti pensano ‘tanto quello non risp.’, o ‘tanto quello non può rispondere’. I… - Mikela_02 : RT @downeyjessevans: Non Tommaso che si butta letteralmente su Oppini alla ricerca di affetto e la regia ovviamente cambia inquadratura?? #g… - Ilovetrashh : *Maria Teresa si commuove perché le dispiacerebbe se dovesse uscire la contessa.* Tommaso: “Vabbè ha fatto due me… - itsmeevalentina : RT @downeyjessevans: Francesco 'ce la farai se vado via?' Tommaso 'si...' Francesco 'eh?' Tommaso 'sarebbe un pò più difficile però...' Fra… -