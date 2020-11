Fiorentina, Balotelli nient’altro che un’idea: nessuna trattativa in corso (Di venerdì 20 novembre 2020) La Fiorentina non è interessata a offrire un contratto a Mario Balotelli, attaccante italiano attualmente senza una sistemazione ufficiale. L’ex Brescia non è tra i pensieri di Cesare Prandelli, né tantomeno della dirigenza del club toscano, come riportato recentemente da ‘La Nazione‘, testata vicina al club. Il reparto offensivo della Fiorentina è colmo di talenti e Balotelli non rientra dunque nei piani dei Viola, seppur recentemente si sia speculato su una possibile attenzione concernente la situazione del centravanti italiano. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Lanon è interessata a offrire un contratto a Mario, attaccante italiano attualmente senza una sistemazione ufficiale. L’ex Brescia non è tra i pensieri di Cesare Prandelli, né tantomeno della dirigenza del club toscano, come riportato recentemente da ‘La Nazione‘, testata vicina al club. Il reparto offensivo dellaè colmo di talenti enon rientra dunque nei piani dei Viola, seppur recentemente si sia speculato su una possibile attenzione concernente la situazione del centravanti italiano. SportFace.

