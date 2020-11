Fedez, l’ex fidanzata Giulia Valentina scrive a Chiara Ferragni: piovono applausi (Di sabato 21 novembre 2020) Il gesto della web influencer e giovane conduttrice ha lasciato tutti senza parole su Instagram L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 21 novembre 2020) Il gesto della web influencer e giovane conduttrice ha lasciato tutti senza parole su Instagram L'articolo proviene da Gossip e Tv.

XFactor_Italia : È sempre una “Bella storia” avere l’ex giudice @Fedez sul nostro palco! #XF2020 - andrea18_08 : RT @ilgiornale: Per il tribunale di Roma l'ex gieffina non ha diffamato Fedez e la moglie lo scorso 2018. Ma il rapper è già passato al con… - ilgiornale : Per il tribunale di Roma l'ex gieffina non ha diffamato Fedez e la moglie lo scorso 2018. Ma il rapper è già passat… - CristinaCmr : RT @ultimenotizie: #DanielaMartani è stata assolta in maniera definitiva dall'accusa di diffamazione. #Fedez condannato al pagamento delle… - MastroTitta9 : I FERRAGNEZ SOPNO IDIOTI!ALLA FINE HA VINTO LA MARTANI – ARRIVA L’ARCHIVIAZIONE PER L’ECO-ATTIVISTA NELLA CAUSA PER… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez l’ex Fedez, l’ex fidanzata Giulia Valentina scrive a Chiara Ferragni: piovono applausi Gossip e Tv