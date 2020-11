Covid, Speranza firma ordinanza per sei regioni: confermate le restrizioni (Di venerdì 20 novembre 2020) Covid, confermate le restrizioni per sei regioni. Il ministro Roberto Speranza ha infatti firmato un’ordinanza confermando le misure nei territori in attesa di un riaggiornamento. Misure restrittive confermate in gran parte d’Italia. Roberto Speranza, ministro della Salute, ha infatti firmato una nuova ordinanza con la quale ha confermato le misure in vari in ben sei L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 20 novembre 2020)le restrizioni per sei. Il ministro Robertoha infattito un’confermando le misure nei territori in attesa di un riaggiornamento. Misure restrittivein gran parte d’Italia. Roberto, ministro della Salute, ha infattito una nuovacon la quale ha confermato le misure in vari in ben sei L'articolo proviene da Inews.it.

