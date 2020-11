Covid, ordinanza di Speranza rinnova misure per sei Regioni (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza, in vigore da oggi, con cui si rinnovano le misure relative alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta. Sarà valida fino al prossimo 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre scorso. Le misure restrittive “sono l’unico vero strumento che ora abbiamo per abbassare il contagio e metterlo sotto controllo“, ha detto il Ministro durante il webinar L’Unione europea alla sfida del Covid-19, sottolineando che “E’ evidente che provocano sacrifici sul piano economico e culturale, ma come mostrano i numeri preliminari degli ultimi giorni nel nostro Paese, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Il Ministro della Salute, Roberto, ha firmato un’, in vigore da oggi, con cui sino lerelative alleCalabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta. Sarà valida fino al prossimo 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre scorso. Lerestrittive “sono l’unico vero strumento che ora abbiamo per abbassare il contagio e metterlo sotto controllo“, ha detto il Ministro durante il webinar L’Unione europea alla sfida del-19, sottolineando che “E’ evidente che provocano sacrifici sul piano economico e culturale, ma come mostrano i numeri preliminari degli ultimi giorni nel nostro Paese, ...

CNA Alimentare Sicilia prende posizione contro l’ordinanza del Governatore Musumeci che ha messo in campo misure più restrittive finalizzate alla limitazione della diffusione del virus nel nostro ...

Covid, Musumeci: domenica e festivi negozi chiusi in Sicilia. Lo dobbiamo agli operatori sanità

“Siamo in una fase di grande attenzione e ho ritenuto di accompagnare le decisioni nazionali e regionali con un’ordinanza che ha l’obiettivo di sostenere i primi segnali positivi, evitando nei giorni ...

CNA Alimentare Sicilia prende posizione contro l'ordinanza del Governatore Musumeci che ha messo in campo misure più restrittive finalizzate alla limitazione della diffusione del virus nel nostro ... "Siamo in una fase di grande attenzione e ho ritenuto di accompagnare le decisioni nazionali e regionali con un'ordinanza che ha l'obiettivo di sostenere i primi segnali positivi, evitando nei giorni ...