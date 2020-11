Atp Finals, Nadal è in semifinale: battuto Tsitsipas in tre set (Di venerdì 20 novembre 2020) LONDRA (INGHILTERRA) - Rafa Nadal è uno dei semifinalisti delle Atp Finals (5.700.000 dollari di montepremi), che per il dodicesimo anno di fila si disputano alla "O2 Arena" di Londra prima di passare ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020) LONDRA (INGHILTERRA) - Rafaè uno dei semifinalisti delle Atp(5.700.000 dollari di montepremi), che per il dodicesimo anno di fila si disputano alla "O2 Arena" di Londra prima di passare ...

