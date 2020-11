Anzio | Astorre | proiettile contro consigliera Pd | deve intervenire Antimafia

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 novembre 2020) Roma – “Gravissima intimidazione ad: vittima ladel Partito democratico Lina Giannino, alla quale e’ stato indirizzato uncontenuto in una busta recapitata all’ufficio protocollo del Comune. A Lina va tutta la vicinanza e la solidarieta’ del Pd Lazio, certi che non si fara’ intimidire ma continuera’ fiera e determinata le battaglie per la legalita’ e la trasparenza, in difesa dei suoi concittadini”. E’ quanto scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno. “Una coltre fumosa- aggiunge- ormai da troppo tempo sta avvolgendo la cittadina laziale, finita sotto i riflettori solo pochi giorni fa per le arroganti proteste di un assessore (poi dimessosi) della Giunta De Angelis.” “La stessadel Pd, in due anni e mezzo di mandato, si e’ ritrovata ...