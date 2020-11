Ancora una falla nella sicurezza: morti due operai a Vibo Valentia (Di venerdì 20 novembre 2020) Ancora notizie scioccanti da un posto di lavoro in Italia. A Vibo Valentia, morti due operai a causa di un cavo elettrico. Il luogo dell’accaduto (Fonte foto: web)Un bilancio assolutamente negativo, quello che riguarda l’incidente accaduto oggi a Filogaso, in provincia di Vibo Valentia. L’incidente sul luogo di lavoro, ha provocato la morte di due operai, uno di 42 anni ed un altro di 43, entrambi di San Pietro a Maida. Leggi anche >>> Multati in fila, per la mensa: i poveri pagheranno la crisi? Cavi elettrici non sicuri: morti due operai Vito Iellamo, italiano di 42 anni e Gabriel Daniel Popan, 43 anni di origine romena, vivevano nello stesso paesino, ma quella di oggi è stata la loro ... Leggi su chenews (Di venerdì 20 novembre 2020)notizie scioccanti da un posto di lavoro in Italia. Aduea causa di un cavo elettrico. Il luogo dell’accaduto (Fonte foto: web)Un bilancio assolutamente negativo, quello che riguarda l’incidente accaduto oggi a Filogaso, in provincia di. L’incidente sul luogo di lavoro, ha provocato la morte di due, uno di 42 anni ed un altro di 43, entrambi di San Pietro a Maida. Leggi anche >>> Multati in fila, per la mensa: i poveri pagheranno la crisi? Cavi elettrici non sicuri:dueVito Iellamo, italiano di 42 anni e Gabriel Daniel Popan, 43 anni di origine romena, vivevano nello stesso paesino, ma quella di oggi è stata la loro ...

