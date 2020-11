Ultime Notizie Roma del 19-11-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 novembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Gabriella Luigi dobbiamo già predisporsi a passare le festività in modo più sobrio veglioni baci abbracci non è possibile lo ha detto il premier Giuseppe Conte affermando che il dibattito sul numero di parametri per definire una zona rossa arancione gialla non ha molto senso le regioni incontrano Intanto il governo e gli esperti non escludo che possano esserci altre regioni rosse sempre sulla base dei dati afferma il ministro boccia fino al 3 dicembre i parametri non sono in discussione aggiunto intanto oltre 36 mila i casi di covid in Italia nelle24 ore 653 le 9 vittime 14 e 4% l’incidenza dei positivi sul numero di tamponi effettuati 250.000 circa in Lombardia da inizio pandemia sono state superate le 20 milaad ottobre si rileva un incremento di mortalità ...