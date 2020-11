Tragedia al funerale della moglie: cade in una buca e muore (Di giovedì 19 novembre 2020) E’ scivolato in una buca durante la cerimonia funebre della moglie e purtroppo la caduta gli è stata fatale: così è morto un uomo di 60 anni. Per una terribile fatalità un uomo di 60 anni, la cui identità non è stata resa nota, è morto in un cimitero proprio mentre si stava celebrando il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 19 novembre 2020) E’ scivolato in unadurante la cerimonia funebree purtroppo la caduta gli è stata fatale: così è morto un uomo di 60 anni. Per una terribile fatalità un uomo di 60 anni, la cui identità non è stata resa nota, è morto in un cimitero proprio mentre si stava celebrando il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

francobus100 : Tragedia al cimitero, uomo cade in una buca al funerale della moglie e muore - bolartur : RT @leggoit: Tragedia al cimitero, uomo cade in una buca al funerale della moglie e muore - leggoit : Tragedia al cimitero, uomo cade in una buca al funerale della moglie e muore - angelo_cennamo : 2 doti che non dovrebbero mancare a uno scrittore sono l'abilità nei dialoghi e il senso dell'humor, inteso come la… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia funerale Tragedia al cimitero, uomo cade in una buca al funerale della moglie e muore Il Mattino Tragedia al funerale della moglie: cade in una buca e muore

E' scivolato in una buca durante la cerimonia funebre della moglie e purtroppo la caduta gli è stata fatale: così è morto un uomo di 60 anni.

Covid, nuovo drive-in per i tamponi all'aeroporto di Dublino: «Per viaggiare in sicurezza»

Un nuovo centro di test sul coronavirus è stato aperto all'aeroporto di Dublino con la capacità di realizzare migliaia di analisi al giorno. La struttura drive-in, ...

E' scivolato in una buca durante la cerimonia funebre della moglie e purtroppo la caduta gli è stata fatale: così è morto un uomo di 60 anni.Un nuovo centro di test sul coronavirus è stato aperto all'aeroporto di Dublino con la capacità di realizzare migliaia di analisi al giorno. La struttura drive-in, ...