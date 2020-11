Patrizia De Blanck furiosa per la nomination di Stefania minaccia: “Non finisce qui, tanto io giro nei posti…” (Di venerdì 20 novembre 2020) Lunedì per la prima volta Patrizia De Blanck è finita in nomination (adesso manca solo il suo Enorg). Subito dopo la puntata Stefania Orlando ha bussato alla camera dei segreti della Contessa e le ha confessato di averla votata. La nobildonna (che si era appena scagliata contro Giulia Salemi rea di averla nominata) è sembrata molto calma: “Tranquilla tesoro va bene così adesso vado a dormire“. Ovviamente era tutto un bluff, visto che ieri Patrizia De Blanck ha sputato veleno su Stefania: “Lei non mi è piaciuta. Lei viene dalla puntata precedente mi dice: “Non mi nominare ti prego che c’è mio marito”. Questa volta gliel’ho detto: non ti nomino. E mi nomina lei. Non è una cosa da ridere. Io gli tolgo l’amicizia. Quando succedono queste cose io l’amicizia ... Leggi su biccy (Di venerdì 20 novembre 2020) Lunedì per la prima voltaDeè finita in(adesso manca solo il suo Enorg). Subito dopo la puntataOrlando ha bussato alla camera dei segreti della Contessa e le ha confessato di averla votata. La nobildonna (che si era appena scagliata contro Giulia Salemi rea di averla nominata) è sembrata molto calma: “Tranquilla tesoro va bene così adesso vado a dormire“. Ovviamente era tutto un bluff, visto che ieriDeha sputato veleno su: “Lei non mi è piaciuta. Lei viene dalla puntata precedente mi dice:mi nominare ti prego che c’è mio marito”. Questa volta gliel’ho detto: non ti nomino. E mi nomina lei. Non è una cosa da ridere. Io gli tolgo l’amicizia. Quando succedono queste cose io l’amicizia ...

Chiara98147500 : @BeVabbeAdoro @star3star3 No leggi qui - tania64431623 : Sono fan di Dayane e non sto votando nè Patrizia de Blanck e nè Oppini. #GFVIP - gossipblogit : Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando: “Non ho chiesto a Patrizia De Blanck di non nominarmi” (video) - SaCe86 : #GFVip Patrizia De Blanck passa alle minacce: Non finisce qui; - nicola_2020 : Apro immediatamente il televoto per Patrizia de Blanck out..now ! #GFVIP #gfvip5 -