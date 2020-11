“Non voglio morire dormendo, scusate figli miei”, i messaggi di addio dei pazienti Covid scritti sui cruciverba (Di giovedì 19 novembre 2020) I messaggi di pazienti Covid lasciati sulle pagine delle parole crociate “Non voglio morire dormendo, scusate figli miei”. E ancora: “Non voglio impazzire, fatemi addormentare senza risvegliarmi”. Questi sono gli ultimi messaggi di addio dei pazienti ricoverati nei reparti Covid. Le ultime parole rivolte ai propri cari o ai medici annotate sulle pagine di una rivista di cruciverba. È la solitudine di questa malattia che porta ad affidare il proprio addio sulle pagine di una settimana enigmista. Perché i pazienti ricoverati per Coronavirus vivono in isolamento forzato, ... Leggi su tpi (Di giovedì 19 novembre 2020) Idilasciati sulle pagine delle parole crociate. E ancora:impazzire, fatemi addormentare senza risvegliarmi”. Questi sono gli ultimidideiricoverati nei reparti. Le ultime parole rivolte ai propri cari o ai medici annotate sulle pagine di una rivista di. È la solitudine di questa malattia che porta ad affidare il propriosulle pagine di una settimana enigmista. Perché iricoverati per Coronavirus vivono in isolamento forzato, ...

