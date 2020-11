Napoli: Osimhen è già al lavoro, corsa contro il tempo per esserci col Milan (Di giovedì 19 novembre 2020) tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La sosta per le nazionali per i club di Serie A è quasi giunta al termine e nel weekend ripartirà il campionato con l’ottava giornata. La sfida di cartello del prossimo turno è sicuramente quella tra Napoli e Milan che si affronteranno domenica 22 alle ore 20:45 allo stadio San Paolo. L’infermeria del Napoli si stava affollando proprio prima del match contro gli uomini di Pioli, appuntamento decisivo per le sorti della stagione azzurra. Oggi però a Castel Volturno è tornato ad allenarsi Bakayoko, mentre Osimhen dopo la lussazione alla spalla destra, ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra e in campo. Anche David Ospina è alle prese con dei problemi muscolari non meglio identificati e per questo motivo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020)di lettura: 2 minuti– La sosta per le nazionali per i club di Serie A è quasi giunta al termine e nel weekend ripartirà il campionato con l’ottava giornata. La sfida di cartello del prossimo turno è sicuramente quella trache si affronteranno domenica 22 alle ore 20:45 allo stadio San Paolo. L’infermeria delsi stava affollando proprio prima del matchgli uomini di Pioli, appuntamento decisivo per le sorti della stagione azzurra. Oggi però a Castel Volturno è tornato ad allenarsi Bakayoko, mentredopo la lussazione alla spalla destra, ha svolto terapie epersonalizzato in palestra e in campo. Anche David Ospina è alle prese con dei problemi muscolari non meglio identificati e per questo motivo ...

ilnapolionline : Castel Volturno - Rientrati i Nazionali, terapie per Osimhen - - CalcioNapoli24 : RT @AleMarrazzo1981: #Napoli #Bakayoko si è riaggregato al gruppo e ha svolto lavoro personalizzato in campo unitamente a #Lozano, #Fabian… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale #bakayoko SSC Napoli: Bakayoko rientrato in gruppo. Lavoro… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, Bakayoko si è riaggregato al gruppo, Lozano, Fabian, Mario Rui rientrati dalle Nazionali, ultime… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, Bakayoko si è riaggregato al gruppo, Lozano, Fabian, Mario Rui rientrati dalle Nazionali, ultime… -