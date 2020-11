Massa: "Schumi un maestro, con Alonso più difficile" (Di giovedì 19 novembre 2020) E' un Felipe Massa che non corre più, ma che osserva tutto. E che è in grado di dire la sua su tante cose: la Ferrari di oggi e di domani, di Alonso, di Hamilton, di Schumacher, del figlio di Michael ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 19 novembre 2020) E' un Felipeche non corre più, ma che osserva tutto. E che è in grado di dire la sua su tante cose: la Ferrari di oggi e di domani, di, di Hamilton, di Schumacher, del figlio di Michael ...

Lunga intervista del brasiliano al quotidiano spagnolo AS, in cui Felipe ha parlato di Schumacher, di Alonso, di Hamilton e del suo ruolo in Federazione per aiutare il mondo del kart ...

Michael Schumacher continua a lottare, lo dice Jean Todt

Todt è tornato a far visita a Schumacher, come spesso avviene compatibilmente con la situazione che interessa Michael e con l’avallo della famiglia e dell’equipe medica che segue il campione ...

