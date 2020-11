L’ex cantante e sua moglie devastati dal dolore: «Ho un tumore inoperabile, ma non mi arrendo» (Di giovedì 19 novembre 2020) Tom Parker ha dichiarato di avere un tumore al cervello inoperabile. L’ex componente della band inglese The Wanted ha confessato di essersi sentito male due volte e solo dopo i controlli ha ricevuto la diagnosi da parte dei medici. Nonostante non ci siano molte speranze, sia il musicista che la moglie, l’attrice Kelsey Hardwick, hanno comunicato ai fan attraverso i loro social che non si arrenderanno e che continueranno a lottare fino alla fine. L’artista ha anche rilasciato una lunga intervista Ok! Magazine, durante la quale ha parlato di come abbia scoperto questo suo male incurabile. Inoltre, il 32enne e sua moglie hanno avuto da pochi giorno anche il loro secondo figlio, Bodhi Thomas Paris Parker. Leggi anche –> Le gemelline più famose di Hollywood sono cambiate in peggio: «Ma come si sono ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Tom Parker ha dichiarato di avere unal cervellocomponente della band inglese The Wanted ha confessato di essersi sentito male due volte e solo dopo i controlli ha ricevuto la diagnosi da parte dei medici. Nonostante non ci siano molte speranze, sia il musicista che la, l’attrice Kelsey Hardwick, hanno comunicato ai fan attraverso i loro social che non si arrenderanno e che continueranno a lottare fino alla fine. L’artista ha anche rilasciato una lunga intervista Ok! Magazine, durante la quale ha parlato di come abbia scoperto questo suo male incurabile. Inoltre, il 32enne e suahanno avuto da pochi giorno anche il loro secondo figlio, Bodhi Thomas Paris Parker. Leggi anche –> Le gemelline più famose di Hollywood sono cambiate in peggio: «Ma come si sono ...

