Lady Diana, l’intervista che contribuì alla sua morte. Interviene William (Di giovedì 19 novembre 2020) William ha rotto il silenzio sull’indagine in corso relativa alla famosa intervista della BBC a sua madre Lady Diana, nel 1995, sulla quale si addensano ombre circa le circostanze in cui vennero acquisite le informazioni che poi vennero trasmesse in tv. Il fratello di Diana ha accusato Martin Bashir, giornalista della BBC, di aver costretto la Principessa a fare quelle dichiarazioni e a rilasciare l’intervista sulla base di presunte intercettazioni del suo telefono e della sua posta e su alcuni documenti bancari che sarebbero stati in suo possesso. Qualche giorno fa, un’amica di Diana, Rosa Monckton, si è espressa molto duramente contro quell’intervista, affermando che dopo l’incontro con Bashir la Principessa era molto cambiata. Rosa sostiene che ... Leggi su dilei (Di giovedì 19 novembre 2020)ha rotto il silenzio sull’indagine in corso relativafamosa intervista della BBC a sua madre, nel 1995, sulla quale si addensano ombre circa le circostanze in cui vennero acquisite le informazioni che poi vennero trasmesse in tv. Il fratello diha accusato Martin Bashir, giornalista della BBC, di aver costretto la Principessa a fare quelle dichiarazioni e a rilasciaresulla base di presunte intercettazioni del suo telefono e della sua posta e su alcuni documenti bancari che sarebbero stati in suo possesso. Qualche giorno fa, un’amica di, Rosa Monckton, si è espressa molto duramente contro quel, affermando che dopo l’incontro con Bashir la Principessa era molto cambiata. Rosa sostiene che ...

