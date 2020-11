Il Sassuolo di De Zerbi che piace ai fantallenatori (Di giovedì 19 novembre 2020) Quando si è tifosi sfegatati è difficile riconoscere i risultati di un’altra squadra, soprattutto a ridosso di una giornata di campionato finita molto male come per Inter, Juve o Genoa. Se ci sono dei grandi sconfitti, tuttavia, ci sono anche grandi vincitori come nel caso del Sassuolo che pur avendo portato a casa un fiacco pareggio si posiziona al secondo posto in classifica. Su sette match giocati ne vince quattro e ne pareggia tre, collezionando quindici punti e posizionandosi a soli due dal Milan capolista. Mette a segno 18 goal e ne subisce soltanto nove con tre pareggi per cui, ad oggi, è una squadra capace di mettere in difficoltà le grandi società con giocatori interessanti, giovani e orientati alla vittoria. Vediamo cosa potrà offrirci il Sassuolo per questa stagione e quali sono i migliori giocatori in rosa grazie ai preziosi consigli di ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Quando si è tifosi sfegatati è difficile riconoscere i risultati di un’altra squadra, soprattutto a ridosso di una giornata di campionato finita molto male come per Inter, Juve o Genoa. Se ci sono dei grandi sconfitti, tuttavia, ci sono anche grandi vincitori come nel caso delche pur avendo portato a casa un fiacco pareggio si posiziona al secondo posto in classifica. Su sette match giocati ne vince quattro e ne pareggia tre, collezionando quindici punti e posizionandosi a soli due dal Milan capolista. Mette a segno 18 goal e ne subisce soltanto nove con tre pareggi per cui, ad oggi, è una squadra capace di mettere in difficoltà le grandi società con giocatori interessanti, giovani e orientati alla vittoria. Vediamo cosa potrà offrirci ilper questa stagione e quali sono i migliori giocatori in rosa grazie ai preziosi consigli di ...

