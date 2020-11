Il dibattito La Bce dice di no alla cancellazione dei debiti

(Di giovedì 19 novembre 2020) «Leggo sempre con interesse tutto quello che dicono i rappresentanti del Parlamento europeo e soprattutto i presidenti " ha detto Lagarde ". La mia risposta è molto corta: tutto quello che va in ...

L'ipotesi di una cancellazione del debito da parte della Banca centrale europea dinnanzi all'emergenza Covid, avanzata recentemente da alcuni esponenti del parlamento europeo, non ha basi legali e non ...Intervenire sui debiti Covid dei Paesi membri detenuti dalla Banca centrale? Santini, già alto dirigente di Banca d’Italia, solleva come altri un’obiezione giuridica. Becchetti contro-argomenta ...