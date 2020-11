Grande Fratello Vip, gaffe per Tommaso Zorzi (Di giovedì 19 novembre 2020) Tommaso Zorzi è sicuramente il concorrente più amato dell’edizione di quest’anno del Grande Fratello Vip. Il ragazzo è un famoso influencer di 25 anni e ha dimostrato un innato talento nello stare davanti alle telecamere, ma soprattutto un Grande stratega da reality. Zorzi ha più di un milione di follower su Instagram, delle percentuali stratosferiche L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 19 novembre 2020)è sicuramente il concorrente più amato dell’edizione di quest’anno delVip. Il ragazzo è un famoso influencer di 25 anni e ha dimostrato un innato talento nello stare davanti alle telecamere, ma soprattutto unstratega da reality.ha più di un milione di follower su Instagram, delle percentuali stratosferiche L'articolo

rtl1025 : ?? 'Dal Grande Fratello sono passati 18 anni. Sono stato molto fortunato, ho incontrato sulla mia strada grandissimi… - stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - GrandeFratello : Stefania Orlando + Tommaso Zorzi = Zorzando ?? #GFVIP - ilpelucheditanc : RT @waldauseyes: Per la serie: come farsi male nella casa del grande fratello by ciccio oppini Chi dimentica è complice #GFVIP https://t.c… - Melaion : @perchetendenza Abbiamo appreso che l'idiozia non è un'esclusiva della ggente che guarda Il grande Fratello. -