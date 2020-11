“Felice di essere preso a calci”: l’indispensabile pallone, un libro di Mauro De Cesare (Di giovedì 19 novembre 2020) Il pallone, nostro irrinunciabile compagno di viaggio. Il pallone che diventa un libro scritto dal giornalista Mauro De Cesare (edizioni Absolutely Free, in libreria e anche sui maggiori siti on line), un modo divertito e divertente per raccontarci quanto è accaduto nei secoli dei secoli. Un viaggio speciale, cominciato in Cina 25 anni prima di Cristo. Il pallone che si intervista e che si racconta, la prima versione era stata realizzata con le viscere degli animali, prima che arrivassero caucciù, cuoio e materiali sintetici. Lo strumento indispensabile di 21 campionati del Mondo, molto prima che nascesse il pallone d’Oro. Testimone diretto dei quasi 1300 gol di Pelè, delle prodezze di Maradona, Messi e Ronaldo, delle tragedie di Superga e dell’Heysel e di migliaia di ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 19 novembre 2020) Il, nostro irrinunciabile compagno di viaggio. Ilche diventa unscritto dal giornalistaDe(edizioni Absolutely Free, in libreria e anche sui maggiori siti on line), un modo divertito e divertente per raccontarci quanto è accaduto nei secoli dei secoli. Un viaggio speciale, cominciato in Cina 25 anni prima di Cristo. Ilche si intervista e che si racconta, la prima versione era stata realizzata con le viscere degli animali, prima che arrivassero caucciù, cuoio e materiali sintetici. Lo strumento indispensabile di 21 campionati del Mondo, molto prima che nascesse ild’Oro. Testimone diretto dei quasi 1300 gol di Pelè, delle prodezze di Maradona, Messi e Ronaldo, delle tragedie di Superga e dell’Heysel e di migliaia di ...

