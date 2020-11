Cristiano Malgioglio mi piacerebbe entrare al GF Vip lo farei per Alfonso Signorini

Leggi su people24.myblog

(Di giovedì 19 novembre 2020)potrebbe far parte del “Grande Fratello Vip”, anche se ha già preso parte al reality, ma ha rivelato che rifarebbe l’esperienza nella Casa: “Pere per proteggermi dal coronavirus” “Se”, e dico “se” farò questo reality ha raccontato in un’intervista a “Chi” lo farò pere anche perché in questo momento sento il bisogno di proteggermi dal coronavirus: la Casa del GF Vip per me è la protezione assoluta”. In un momento in cui serve anche leggerezza, la sua presenza sarebbe ideale: “Ah certo, perché io porterei sicuramente allegria. Anche se a dire la verità ci sono alcuni personaggi là dentro che non hanno niente a che vedere con me”. Il suo compagno ideale infatti è stato eliminato: “Sarei stato felice se fosse rimasto Fulvio Abbate, ...