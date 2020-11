"Con i morti e i contagi il Governo non può parlare del cenone di Natale" (Di giovedì 19 novembre 2020) cenone sì, cenone no. Per Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud, la questione non dovrebbe neanche porsi. “Con tutto quello che la pandemia stadeterminando, mettersi a discutere del cenone di Natale - non solo sui media, ma anche dalle parti del Governo - è non solo prematuro ma, diciamo così, quantomeno inopportuno”, si legge in un post apparso sul profilo Facebook del ministro. Provenzano nel suo messaggio fa una lunga lista di quelle che, secondo il suo punto di vista, dovrebbero essere le priorità da affrontare in questo momento: “Con quello che sta accadendo in Calabria, su cui non possiamo compiere ulteriori passi falsi e bisogna ascoltare i sindaci e coinvolgere le energie migliori di quella terra; con il difficile passaggio parlamentare della Legge di Bilancio, che può sempre essere ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 19 novembre 2020)sì,no. Per Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud, la questione non dovrebbe neanche porsi. “Con tutto quello che la pandemia stadeterminando, mettersi a discutere deldi- non solo sui media, ma anche dalle parti del- è non solo prematuro ma, diciamo così, quantomeno inopportuno”, si legge in un post apparso sul profilo Facebook del ministro. Provenzano nel suo messaggio fa una lunga lista di quelle che, secondo il suo punto di vista, dovrebbero essere le priorità da affrontare in questo momento: “Con quello che sta accadendo in Calabria, su cui non possiamo compiere ulteriori passi falsi e bisogna ascoltare i sindaci e coinvolgere le energie migliori di quella terra; con il difficile passaggio parlamentare della Legge di Bilancio, che può sempre essere ...

mante : Oggi 753 morti. Siamo da giorni il Paese con il maggior numero di morti in tutta Europa. Abbiamo avuto 11.299 morti… - RollingStoneita : Ieri ci sono stati 731 morti in 24 ore per il #coronavirus , ma #Salvini ha pensato che fosse la giornata giusta pe… - RaiNews : #covid19 in Italia: da ieri 32.191 nuovi casi con 208.500 tamponi, 731 i morti - Massi_Guerriero : RT @CorradinoMineo: Corriere: 'In Italia il virus è più «cattivo»: 4 morti ogni 100 casi, siamo il terzo Paese al mondo'. Non sarebbe più… - laltrodiego : PD, Provenzano: 'Con i morti e i contagi il Governo non può parlare del cenone di Natale' Il Governo ci ha massacr… -

Ultime Notizie dalla rete : Con morti Coronavirus in Toscana: 2.500 nuovi casi, 354 a Pisa con 8 morti PisaToday Uragani: Iota causa 10 morti e gravi danni in Nicaragua

L’uragano Iota, degradatosi nelle ultime ore a tempesta tropicale, ha causato ieri in Nicaragua almeno sei morti e gravi danni materiali. Lo ha reso noto la vicepresidente nicaraguense, Rosa Murillo.

Il Sacro Monte dei Morti a Gravina

Consultando uno scritto di Giuseppe Dibenedetto: Le fonti per la storia di Gravina nell'archivio di Stato di Bari, frutto di una relazione svolta all'interno degli incontri Vedi Gravina e pubblicata n ...

L’uragano Iota, degradatosi nelle ultime ore a tempesta tropicale, ha causato ieri in Nicaragua almeno sei morti e gravi danni materiali. Lo ha reso noto la vicepresidente nicaraguense, Rosa Murillo.Consultando uno scritto di Giuseppe Dibenedetto: Le fonti per la storia di Gravina nell'archivio di Stato di Bari, frutto di una relazione svolta all'interno degli incontri Vedi Gravina e pubblicata n ...