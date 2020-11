Cariplo e Intesa sostengono il Terzo Settore in difficoltà (Di giovedì 19 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Nel corso dell’evento “Non Profit e accesso al credito”, è stata presentata l’iniziativa “Sostegno al Terzo Settore”. Un’operazione finanziaria molto innovativa, promossa da Fondazione Cariplo, Intesa Sanpaolo, CSVnet Lombardia, Fondazione ONC, Cooperfidi Italia, Fondazione Peppino Vismara e Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, che permette l’erogazione di ?30MLN di finanziamenti agevolati, sulla base di un articolato sistema di garanzie e fondi di copertura volto a supportare l’accesso al credito degli Enti attivi in Lombardia e nelle province piemontesi di Novara e del Verbano Cusio Ossola.L’iniziativa nasce dalla piena consapevolezza dell’attuale condizione di fragilità economico-finanziaria del Settore, profondamente colpito dall’emergenza socio-sanitaria causata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Nel corso dell’evento “Non Profit e accesso al credito”, è stata presentata l’iniziativa “Sostegno al”. Un’operazione finanziaria molto innovativa, promossa da FondazioneSanpaolo, CSVnet Lombardia, Fondazione ONC, Cooperfidi Italia, Fondazione Peppino Vismara e Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, che permette l’erogazione di ?30MLN di finanziamenti agevolati, sulla base di un articolato sistema di garanzie e fondi di copertura volto a supportare l’accesso al credito degli Enti attivi in Lombardia e nelle province piemontesi di Novara e del Verbano Cusio Ossola.L’iniziativa nasce dalla piena consapevolezza dell’attuale condizione di fragilità economico-finanziaria del, profondamente colpito dall’emergenza socio-sanitaria causata ...

