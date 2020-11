Barbera d’Asti Docg:+28% in valore in cinque anni (Di giovedì 19 novembre 2020) Una ricerca della Fondazione Qualivita promossa dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato delinea il percorso di crescita intrapreso dalla Denominazione. In particolare il valore della produzione certificata sfusa della Barbera d’Asti Docg è cresciuto del 28% nel corso ultimi 5 anni, attestandosi a 21 mln di euro a fronte di 164 mila hl di prodotto a denominazione. Quasi dieci punti in più del valore relativo a tutta la produzione a denominazione d’origine del Piemonte. Due le principali motivazioni della crescita: una buona progressione dei prezzi e una buona tenuta dei mercati sia nazionali che esteri. Sul prezzo in particolare si assiste ad una variazione di +44% per la Barbera d’Asti ... Leggi su winemag (Di giovedì 19 novembre 2020) Una ricerca della Fondazione Qualivita promossa dal Consorzioe Vini del Monferrato delinea il percorso di crescita intrapreso dalla Denominazione. In particolare ildella produzione certificata sfusa dellaè cresciuto del 28% nel corso ultimi 5, attestandosi a 21 mln di euro a fronte di 164 mila hl di prodotto a denominazione. Quasi dieci punti in più delrelativo a tutta la produzione a denominazione d’origine del Piemonte. Due le principali motivazioni della crescita: una buona progressione dei prezzi e una buona tenuta dei mercati sia nazionali che esteri. Sul prezzo in particolare si assiste ad una variazione di +44% per la...

