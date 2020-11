ATP Finals 2020 | Andrey Rublev lascia Londra con un successo Ko indolore per Dominic Thiem

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 novembre 2020)salutacon un. Il russo, numero 8 al mondo, si prende la sua prima vittoria alle ATPbattendoper 6-2 7-5 in settantacinque minuti. Sconfitta ininfluente per l’austriaco, che era già sicuro del primo posto nel girone, ma che dopo un approccio abbastanza morbido ha giocato per davvero, tentando di recuperarla. Maera nella sua migliore versione, dal servizio imprendibile e ben focalizzato sull’obiettivo, prendendosi ilche aveva solo sfiorato contro Stefanos Tsitsipas. E chissà che adesso non pensi a quel match point sprecato con un doppio fallo nella sfida con il greco… L’inizio di ...