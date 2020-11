“Vite in fuga” | la nuova serie televisiva di Rai 1

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 novembre 2020)inè laminidi Rai 1 per la regia di Luca Ribuoli e una coproduzione Rai Fiction e PayperMoon Italia. Lathriller si compone di tre puntate, ognuna formata da due episodi. L’appuntamento sarà per le prime due puntate domenica 22 e lunedì 23 novembre in prima serata.invanta un ampio cast di attori d’eccezione, tra cui nel ruolo dei protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè. La Rai crede molto in questo nuovo progetto e presume che il thriller coinvolgerà una vasta fascia di pubblico. La trama diinUn “family-thriller” in cui la suspense si fonde con problematiche familiari. Claudio Caruana, Claudio Gioè, è il dirigente ...