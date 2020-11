Uno Mattina è in crisi d’ascolti e si divide in 2 parti. Ma la Rai non aveva detto no agli ’stratagemmi’? (Di mercoledì 18 novembre 2020) Uno Mattina Prima Pagina Salvare il salvabile. Uno Mattina è in crisi d’ascolti e, in quel di Rai1, la soluzione più immediata per correre ai ripari è cedere al solito trucchetto. Da questa settima Uno Mattina è diviso in due parti: la prima, in onda dalle 6:40 alle 7:55, è stata denominata Uno Mattina Prima Pagina, mentre la seconda, in onda subito dopo il Tg1 delle 8:00 fino alle 9:55, prende il nome del programma. Era il settembre 2014 quando l’allora vicedirettore generale Rai Antonio Marano tuonava contro anteprime e spezzettamenti vari annunciando che la Rai non ne avrebbe più fatto uso. A poco a poco però l’escamotage – mai del tutto andato in soffitta- è tornato ad essere utilizzato più che mai, specialmente dalle trasmissioni in difficoltà con ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 18 novembre 2020) UnoPrima Pagina Salvare il salvabile. Unoè ine, in quel di Rai1, la soluzione più immediata per correre ai ripari è cedere al solito trucchetto. Da questa settima Unoè diviso in due: la prima, in onda dalle 6:40 alle 7:55, è stata denominata UnoPrima Pagina, mentre la seconda, in onda subito dopo il Tg1 delle 8:00 fino alle 9:55, prende il nome del programma. Era il settembre 2014 quando l’allora vicedirettore generale Rai Antonio Marano tuonava contro anteprime e spezzettamenti vari annunciando che la Rai non ne avrebbe più fatto uso. A poco a poco però l’escamotage – mai del tutto andato in soffitta- è tornato ad essere utilizzato più che mai, specialmente dalle trasmissioni in difficoltà con ...

