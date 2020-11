Speranza: “Sacrifici necessari per piegare la curva” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il ministro Speranza all’Assemblea annuale dell’Anci: “Dobbiamo tenere massimo il livello di attenzione”. ROMA – “Sacrifici necessari per piegare la curva“, così il ministro Speranza si è rivolto ai sindaci durante il suo intervento all’Assemblea annuale dell’Anci. “Sono consapevole dei sacrifici che chiediamo ai cittadini – ha aggiunto, riportato dall’AdnKronos – ma si tratta di decisioni che servono a salvare la vita delle persone, ridurre il numero dei contagiati e diminuire la pressione sui servizi sanitari“. “Il virus continua a circolare – ha continuato – e bisogna mantenere massima l’attenzione “. Speranza: “Il Paese può ricominciare a correre se è sano” Il ministro della Salute ha ribadito che non esiste un contrasto tra salute ed economia: “Il Paese può ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il ministroall’Assemblea annuale dell’Anci: “Dobbiamo tenere massimo il livello di attenzione”. ROMA –perla curva“, così il ministrosi è rivolto ai sindaci durante il suo intervento all’Assemblea annuale dell’Anci. “Sono consapevole dei sacrifici che chiediamo ai cittadini – ha aggiunto, riportato dall’AdnKronos – ma si tratta di decisioni che servono a salvare la vita delle persone, ridurre il numero dei contagiati e diminuire la pressione sui servizi sanitari“. “Il virus continua a circolare – ha continuato – e bisogna mantenere massima l’attenzione “.: “Il Paese può ricominciare a correre se è sano” Il ministro della Salute ha ribadito che non esiste un contrasto tra salute ed economia: “Il Paese può ...

