Liguria, migliorano indice Rt e rapporto tamponi-positivi. Ricoveri sempre in sofferenza (Di mercoledì 18 novembre 2020) La situazione è ancora in bilico: resta troppo alta la pressione sui posti letto, sia di terapia intensiva sia in area medica Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 18 novembre 2020) La situazione è ancora in bilico: resta troppo alta la pressione sui posti letto, sia di terapia intensiva sia in area medica

Il Natale a più velocità. Il Cts: dal 4 dicembre ripartono i ristoranti

In bilico anche la Liguria, anche se il governatore Toti dice che il quadro è migliorato. Agenas (Agenzia nazionale sanità) avverte: 17 Regioni vicine alla saturazione delle terapie intensive. La ...

Covid, il dossier Iss sulla Liguria: "Migliora l'Rt ma sono negativi i dati sui ricoveri"

l'indice Rt medio sulla base di 14 giorni continua a migliorare: negli ultimi tre report della cabina di regia è sceso da 1,54 a 1,48 fino a 1,2. Con quest'ultimo dato, la Liguria è passata ...

