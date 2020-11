Joao Felix: “Il Barcellona ci farà correre di più, siamo molto motivati” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Joao Felix, centrocampista del Portogallo e dell’Atletico Madrid, a pochi giorni dalla super sfida di sabato contro il Barcellona, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni ufficiali del club spagnolo. Queste le sue parole: “siamo arrivati ??bene e molto motivati ??a questa partita. Stiamo facendo le cose per bene e abbiamo ottenuto ottimi risultati. Sappiamo tutti che al Barcellona piace avere molto possesso palla. Passano molto tempo con la palla tra i piedi e questo ci farà bene. correre un po’ più del normale, ma implementeremo il nostro modo di giocare per fare una grande partita. Queste partite contro grandi squadre sono quelle che ci piace giocare. siamo pronti a scendere in campo e ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 18 novembre 2020), centrocampista del Portogallo e dell’Atletico Madrid, a pochi giorni dalla super sfida di sabato contro il, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni ufficiali del club spagnolo. Queste le sue parole: “arrivati ??bene emotivati ??a questa partita. Stiamo facendo le cose per bene e abbiamo ottenuto ottimi risultati. Sappiamo tutti che alpiace averepossesso palla. Passanotempo con la palla tra i piedi e questo cibene.un po’ più del normale, ma implementeremo il nostro modo di giocare per fare una grande partita. Queste partite contro grandi squadre sono quelle che ci piace giocare.pronti a scendere in campo e ...

