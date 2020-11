Inter, doppio squillo di Giroud: Conte prepara un nuovo assalto (Di mercoledì 18 novembre 2020) Giroud protagonista con la maglia della Francia. Il centravanti del Chelsea resta uno dei pallini di Conte per rinforzare l’attacco dell’Inter a gennaio doppio squillo di Oliver Giroud ieri sera nel match di Nations League tra Francia e Spagna. Il centravanti del Chelsea ha realizzato una doppietta decisiva nel successo per 4-2 della selezione allenata da Didier Deschamps. Sono 44 le reti in Nazionale che gli valgono il secondo posto in solitario nella classifica all-time del marcatori della Francia, dietro soltanto a Thierry Henry. Gol che certamente non passeranno inosservati dalle parti di Appiano Gentile, con Giroud che resta uno dei pallini di Antonio Conte per completare l’attacco dell’Inter dopo gli assalti falliti nelle ultime ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020)protagonista con la maglia della Francia. Il centravanti del Chelsea resta uno dei pallini diper rinforzare l’attacco dell’a gennaiodi Oliverieri sera nel match di Nations League tra Francia e Spagna. Il centravanti del Chelsea ha realizzato una doppietta decisiva nel successo per 4-2 della selezione allenata da Didier Deschamps. Sono 44 le reti in Nazionale che gli valgono il secondo posto in solitario nella classifica all-time del marcatori della Francia, dietro soltanto a Thierry Henry. Gol che certamente non passeranno inosservati dalle parti di Appiano Gentile, conche resta uno dei pallini di Antonioper completare l’attacco dell’dopo gli assalti falliti nelle ultime ...

