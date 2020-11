Il Filo Rosso | Paola Perego torna in tv tra nonni e nipoti

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 18 novembre 2020)in tv. A distanza di un anno dall’ultima esperienza che la vide protagonista in seconda serata su Rai1 con Non Disturbare, la conduttrice sarà la padrona di casa de Il, il nuovo appuntamento del sabato pomeriggio di Rai2, in onda alle 14.00 dal 21 novembre. Il nuovo format, a cui la stessaha contribuito nell’ideazione e nella scrittura al fianco di Tonino Quinti, sarà un viaggio nell’universo dei sentimenti e darà ampio spazio alle emozioni: attraverso i legami familiari e affettivi, saranno affrontati argomenti e temi sociali di vario genere, confronti generazionali tra, questioni che riguardano tutti da vicino, tra momenti di riflessione, ...