Il fallimento del progetto dell’Ajax in Sudafrica (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ben prima che le multiproprietà diventassero la normalità per il calcio, la squadra olandese fondò un club a Città del Capo, senza però crederci mai abbastanza Leggi su ilpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ben prima che le multiproprietà diventassero la normalità per il calcio, la squadra olandese fondò un club a Città del Capo, senza però crederci mai abbastanza

matteosalvinimi : Il simbolo del fallimento di un governo nato solo per mantenere la poltrona. - matteosalvinimi : Il simbolo del fallimento di un governo di incompetenti. - LegaSalvini : I BANCHI CON LE ROTELLE? IL SIMBOLO DEL FALLIMENTO DI UN GOVERNO DI INCAPACI! - gemin_steven98 : RT @ilpost: Il fallimento del progetto dell’Ajax in Sudafrica - ilpost : Il fallimento del progetto dell’Ajax in Sudafrica -