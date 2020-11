zazoomblog : Donna soffocata e uccisa in casa: arrestato giovane irregolare - #Donna #soffocata #uccisa #casa: - GiornaleLORA : Milano, ad aprile aveva preso un appuntamento con la donna e l’aveva poi soffocata: la Polizia lo arresta per omici… - qn_giorno : Donna soffocata e uccisa in casa: arrestato giovane irregolare #Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Donna soffocata

Il Giorno

Milano, 18 novembre 2020 - Aveva soffocato e ucciso una donna in casa lo scorsdo aprile: la polizia lo ha arrestato questa mattina per omicidio, a San Giuliano Milanese, in esecuzione di un'ordinanza ...SERNAGLIA - «Devo la vita a Mattia, mio figlio dodicenne. Se non fosse stato per la sua prontezza e il suo sangue freddo non so cosa sarebbe stato di me. Spero che il suo gesto possa servire ...