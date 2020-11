ATP Finals 2020 oggi | orari | tv | programma | streaming 18 novembre

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Giornata da vivere, la quarta delle ATPin corso di svolgimento alla O2 Arena di Londra. Torna infatti in campo il girone Tokyo 1970, chiamato così in onore della prima edizione di quello che allora era il Masters, e lo fa con undal sapore di semifinali che si cercano. Nel pomeriggio londinese c’è la sfida degli sconfitti nel primo incontro, con Alexander Zverev e Diego Schwartzman che danno vita al quinto confronto nella loro carriera; i precedenti parlano di un 2-2, con l’ultimo che si è giocato quest’anno nella finale di Colonia 2 ed è stato vinto nettamente dal tedesco nei confronti dell’argentino. Successivamente, Novak Djokovic si trova di fronte Daniil Medvedev per uno degli incontri di maggior prestigio di questa prima fase: il bilancio delle sfide ...

Una partita strana ma bella da vedere, caratterizzata da alti e bassi, in cui abbiamo assistito diversi cambi di inerzia. Inizia in maniera devastante Stefanos Tsitsipas, dominando il primo set per 6- ...Tennis | ATP, Featured | Stefanos Tsitsipas batte Rublev in un match thriller risolto al tie-break del terzo con match point per entrambi. Giovedì Tsitsipas e Nadal si giocheranno l'accesso alle semif ...