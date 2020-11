Scuola: Casellati, condivisione in classe va recuperata (Di martedì 17 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Nella Giornata dello studente molti dei nostri ragazzi non sono in aula. Devono rinunciare a didattica in presenza, che significa anche socialità e condivisione. È un terreno ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 17 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Nella Giornata dello studente molti dei nostri ragazzi non sono in aula. Devono rinunciare a didattica in presenza, che significa anche socialità e. È un terreno ...

"Nella Giornata dello studente molti dei nostri ragazzi non sono in aula. Devono rinunciare a didattica in presenza, che significa anche socialità e condivisione. È un terreno che va recuperato, perch ...

L'appello delle scuole paritarie: e ora una vera parità scolastica

Le presidenze dell’Unione superiore maggiori d’Italia (Usmi) e la Conferenza superiori maggiori (Cism) con una settantina di associazioni di famiglie e scuole cattoliche ...

