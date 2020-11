PS5 e Xbox Series X S | un ' vigilante' sta derubando chi vende le console a prezzi stratosferici su internet

Leggi su eurogamer

(Di martedì 17 novembre 2020) Sia PlayStation 5 cheX/S sono praticamente introvabili ad oggi: i negozi hanno delle unità che spesso però vanno date di default a chi aveva prenotato una dellee non è riuscito a riceverla in tempo al lancio. Così ci sono diverse persone che su siti come eBay vendono delle unità afolli, arrivando persino a 5.000 dollari.Qualcuno deve essersi stufato di questo andazzo a Toronto in Canada e ha cominciato a derubare chi lucra sulla vendita. Secondo la polizia di Toronto, "numerose segnalazioni di rapine" sono state ricevute dal dipartimento da persone che "vendono sistemi di gioco online". Un avviso di pubblica sicurezza è stato emesso lungo la città di Toronto. Sebbene la polizia non abbia menzionato quali sistemi di gioco fossero stati ...