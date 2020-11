Milano, è gara tra i comuni green (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 16 nov. – (Adnkronos) – La sostenibilità è tutt’altro che uno scherzo, e lo sanno bene gli oltre 2.000 partecipanti del contest ‘Let’s green!’, che dal 17 settembre ha visto cittadini, scuole e associazioni impegnarsi per raccontare le buone pratiche di sostenibilità quotidiane. Il concorso, ideato e promosso da Gruppo Cap, l’azienda pubblica lombarda che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, ha l’obiettivo di diffondere e premiare la cura e l’attenzione verso l’ambiente, innescando un circolo virtuoso che porterà all’elezione dei comuni più green. Le classifiche provvisorie, disponibili sul sito , al momento vedono in testa, Rodano, Binasco e Cesano Boscone (la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 16 nov. – (Adnkronos) – La sostenibilità è tutt’altro che uno scherzo, e lo sanno bene gli oltre 2.000 partecipanti del contest ‘Let’s!’, che dal 17 settembre ha visto cittadini, scuole e associazioni impegnarsi per raccontare le buone pratiche di sostenibilità quotidiane. Il concorso, ideato e promosso da Gruppo Cap, l’azienda pubblica lombarda che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di, ha l’obiettivo di diffondere e premiare la cura e l’attenzione verso l’ambiente, innescando un circolo virtuoso che porterà all’elezione deipiù. Le classifiche provvisorie, disponibili sul sito , al momento vedono in testa, Rodano, Binasco e Cesano Boscone (la ...

BarbagobboA : @osporconatore @FabrizioDelpret Non potevi essere che un Bauscia sborone, ovvio. A Milano stanno costruendo il nuov… - zazoomblog : Milano è gara tra i comuni green - #Milano #comuni #green - Adnkronos : Milano, è gara tra i comuni green - TV7Benevento : Milano, è gara tra i comuni green... - CanapaNetwork : RT @MaryNewsWeb: Laura, milanese che non riesce a curarsi con la cannabis medica: 'Gara per averla, chi perde soffre' -

Ultime Notizie dalla rete : Milano gara Milano, è gara tra i comuni green | SassariNotizie 24 ore - 547877 SassariNotizie.com Milanosport, secondo lockdown: al via lavori per abbellire le strutture

Definito un programma di lavorazioni e abbellimento dei centri per ottimizzare i tempi e continuare a lavorare per la città ...

Sigel Marsala: rinviato recupero 8^ giornata

Uno spostamento avanzato e voluto dal Marsala che ha incassato il benestare della compagine ospitante Nuovo slittamento per Club Italia Crai – Sigel Marsala, gara in calendario per la 8a giornata di a ...

Definito un programma di lavorazioni e abbellimento dei centri per ottimizzare i tempi e continuare a lavorare per la città ...Uno spostamento avanzato e voluto dal Marsala che ha incassato il benestare della compagine ospitante Nuovo slittamento per Club Italia Crai – Sigel Marsala, gara in calendario per la 8a giornata di a ...