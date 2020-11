LIVE Tsitsipas-Rublev 6-1, ATP Finals 2020 in DIRETTA: il greco domina il primo set (Di martedì 17 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SET Tsitsipas, 6-1! Altra gran prima centrale del greco! Prima frazione conclusa in 19 minuti! 40-0 Altro ace! Tre palle set per Tsitsipas! 30-0 Rublev tenta di attaccare la seconda di servizio avversario ma manda il rovescio in rete. 15-0 Seconda esterna di Tsitsipas davvero imprendibile. GAME Tsitsipas, 5-1! Rublev ha perso la misura dei colpi, il greco ora serve per il set! 15-40 Altra gran risposta di rovescio, che costringe all’errore il russo. Altre due palle break per Tsitsipas! 15-30 Ottima risposta di Tsitsipas, che poi si prende il punto a rete 15-15 Si scambia, Rublev mette all’angolo l’avversario e ... Leggi su oasport (Di martedì 17 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASET, 6-1! Altra gran prima centrale del! Prima frazione conclusa in 19 minuti! 40-0 Altro ace! Tre palle set per! 30-0tenta di attaccare la seconda di servizio avversario ma manda il rovescio in rete. 15-0 Seconda esterna didavvero imprendibile. GAME, 5-1!ha perso la misura dei colpi, ilora serve per il set! 15-40 Altra gran risposta di rovescio, che costringe all’errore il russo. Altre due palle break per! 15-30 Ottima risposta di, che poi si prende il punto a rete 15-15 Si scambia,mette all’angolo l’avversario e ...

