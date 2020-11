Hamilton: «Mi dicevano che nessun nero aveva mai vinto. In me i ragazzi possono trovare il coraggio» (Di martedì 17 novembre 2020) La Gazzetta dello Sport ospita una lunga intervista a Lewis Hamilton. Ha appena vinto il suo settimo Mondiale, di cui sei con la Mercedes. Tra le tante cose racconta quali sono stati i suoi idoli e ispiratori «In tanti, atleti e non. Muhammad Ali è il mio preferito per il carisma, lo stile, la tecnica che usava, resto affascinato da ciò che ha fatto e colpito dai suoi valori. Altri nello sport, come Serena Williams. E poi Nelson Mandela, certo. Crescendo sono stato in grado di capire perché queste persone sono un’ispirazione per me: non solo perché sono dei grandi della storia ma perché sono del mio stesso colore. Li vedo e penso: “Hanno fatto qualcosa di grosso, posso riuscirci anch’io”. La rappresentazione è molto importante: alcuni sognano in grande anche senza avere esempi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 17 novembre 2020) La Gazzetta dello Sport ospita una lunga intervista a Lewis. Ha appenail suo settimo Mondiale, di cui sei con la Mercedes. Tra le tante cose racconta quali sono stati i suoi idoli e ispiratori «In tanti, atleti e non. Muhammad Ali è il mio preferito per il carisma, lo stile, la tecnica che usava, resto affascinato da ciò che ha fatto e colpito dai suoi valori. Altri nello sport, come Serena Williams. E poi Nelson Mandela, certo. Crescendo sono stato in grado di capire perché queste persone sono un’ispirazione per me: non solo perché sono dei grandi della storia ma perché sono del mio stesso colore. Li vedo e penso: “Hanno fatto qualcosa di grosso, posso riuscirci anch’io”. La rappresentazione è molto importante: alcuni sognano in grande anche senza avere esempi ...

