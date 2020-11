Coronavirus, la richiesta delle Regioni: «Per le zone rosse considerate solo 5 indicatori» (Di martedì 17 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 17 novembre (Italia/Mondo)La proposta arriva, ufficiale e unitaria, dalla Conferenza delle Regioni: l’utilizzo di cinque indicatori specifici a fronte dei 21 famosi parametri che si usano nella definizione del ischio contagio nelle Regioni italiane. Parametri che, per le Regioni, sono «inadeguati» e quindi «da rivedere». Ecco i parametri auspicati dalle Regioni: percentuale di tamponi positivi, ma escludendo tutte le attività di screening e re-testing degli stessi soggetti; un Rt calcolato sulla base della sorveglianza integrata dell’Istituto Superiore di Sanità; il tasso di occupazione dei posti letto totali di Terapia Intensiva e quello dei posti letto totali per pazienti-Covid, la ... Leggi su open.online (Di martedì 17 novembre 2020), ultime notizie del 17 novembre (Italia/Mondo)La proposta arriva, ufficiale e unitaria, dalla Conferenza: l’utilizzo di cinquespecifici a fronte dei 21 famosi parametri che si usano nella definizione del ischio contagio nelleitaliane. Parametri che, per le, sono «inadeguati» e quindi «da rivedere». Ecco i parametri auspicati dalle: percentuale di tamponi positivi, ma escludendo tutte le attività di screening e re-testing degli stessi soggetti; un Rt calcolato sulla base della sorveglianza integrata dell’Istituto Superiore di Sanità; il tasso di occupazione dei posti letto totali di Terapia Intensiva e quello dei posti letto totali per pazienti-Covid, la ...

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati ... Questi, dunque, i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi ...I casi di positività oggi sono 2.219 in più rispetto a ieri, su un totale di 22.381 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 9,9%, ...