Pugno duro del Veneto contro i medici di base: "Così rischiate sanzioni" (Di lunedì 16 novembre 2020) Valentina Dardari Chiamare il 118 solo in casi davvero gravi. La replica: “Metodi da inquisizione” La Regione Veneto ha deciso di usare il Pugno duro contro i medici di famiglia che non seguono le direttive. Il comitato di crisi Covid 19, composto da dieci dirigenti, e nato a inizio novembre per aiutare le decisioni prese dalla giunta Zaia, ha emesso la disposizione numero 3, dal titolo "Segnalazione di inadempienze dei medici di medicina generale". E già si capisce quale sia l’argomento trattato al suo interno. Veneto: la disposizione che crea malcontento tra i medici Il coordinatore del comitato di crisi, Paolo Rosi, ha inviato il documento in questione ai direttori di 118, agli ospedali e alle Asl ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 16 novembre 2020) Valentina Dardari Chiamare il 118 solo in casi davvero gravi. La replica: “Metodi da inquisizione” La Regioneha deciso di usare ildi famiglia che non seguono le direttive. Il comitato di crisi Covid 19, composto da dieci dirigenti, e nato a inizio novembre per aiutare le decisioni prese dalla giunta Zaia, ha emesso la disposizione numero 3, dal titolo "Segnalazione di inadempienze deidina generale". E già si capisce quale sia l’argomento trattato al suo interno.: la disposizione che crea malcontento tra iIl coordinatore del comitato di crisi, Paolo Rosi, ha inviato il documento in questione ai direttori di 118, agli ospedali e alle Asl ...

IPredicatore : RT @IPredicatore: Mentre altrove si tratta con il pugno duro chi favorisce l'odio islamista, in Italia il Governo non si preoccupa minimame… - squil_3 : RT @MarianoDeCarlo1: #Peru nel caos dopo la destituzione del Presidente Vizcarra. Ci sono scontri tra manifestanti che gridano al golpe e l… - salernonotizie : Scattano i controlli a Pellezzano: pugno duro verso false autocertificazioni - 978Alebruno : @GiuseppeConteIT mi aspettavo più concretezza e pugno duro per la nomina a commissario alla sanità pubblica calabre… - giusepp39825285 : RT @antonio_ansp: @RadioSavana PUGNO DURO CON I CITTADINI E IMMIGRATI ILLEGALI POTENZIALMENTI INFETTI O TERRORISTI LIBERI DI FARE LA QUALUN… -

Ultime Notizie dalla rete : Pugno duro Gallipoli, troppa gente in giro. Minerva: "Useremo il pugno duro" TeleRama News Pugno duro del Veneto contro i medici di base: "Così rischiate sanzioni"

La Regione Veneto ha deciso di usare il pugno duro contro i medici di famiglia che non seguono le direttive. Il comitato di crisi Covid_19, composto da dieci dirigenti, e nato a inizio novembre per ...

Cinquant’anni fa le rivolte in piazza (a Reggio Calabria), oggi i mugugni su Facebook

Il 16 novembre ricorre il 29° anniversario della scomparsa di Ciccio Franco, un nome che ai più dirà molto poco, se non per l’assonanza con una celebre coppia di comici del passato. Non a Reggio Calab ...

La Regione Veneto ha deciso di usare il pugno duro contro i medici di famiglia che non seguono le direttive. Il comitato di crisi Covid_19, composto da dieci dirigenti, e nato a inizio novembre per ...Il 16 novembre ricorre il 29° anniversario della scomparsa di Ciccio Franco, un nome che ai più dirà molto poco, se non per l’assonanza con una celebre coppia di comici del passato. Non a Reggio Calab ...