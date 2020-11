Manovra 2021 | approvato il testo | tutte le novità

(Di lunedì 16 novembre 2020), il Consiglio dei ministri haille novità per un pacchetto complessivo da 38 miliardi di euro Trentotto miliardi di euro sul piatto e 228 articoli complessivi: è il pacchetto della, la nuova legge di Bilancio che il Consiglio dei ministri ha esaminato ein gormata. Entro … L'articoloille novità proviene da Inews.it.

arcobalenietnei : RT @antieuropeistaa: Il nostro premier, nell’ultima bozza della Manovra parla di un fondo ad hoc per le “esigenze del Parlamento”, appunto,… - antieuropeistaa : Il nostro premier, nell’ultima bozza della Manovra parla di un fondo ad hoc per le “esigenze del Parlamento”, appun… - Vivodisogniebas : RT @SkyTG24: Manovra, Cdm approva il testo: dall'assegno unico alle pensioni. LE MISURE - AlessandroV1953 : RT @andreasso1951: Manovra 2021, sì dal Cdm: stanziati 38 miliardi- Presi dove? Visto che le nostre casse sono più asciutte del Sahara? htt… - Peppezappulla : RT @andreasso1951: Manovra 2021, sì dal Cdm: stanziati 38 miliardi- Presi dove? Visto che le nostre casse sono più asciutte del Sahara? htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra 2021

Manovra 2021, il Consiglio dei ministri ha approvato il testo: tutte le novità per un pacchetto complessivo da 38 miliardi di euro ...Credito di imposta per investimenti al Sud fino al 2022. . Stanziati 400milioni per il vaccino anti-Covid. Il testo atteso a breve alla Camera ...