GF Vip, Matilde Brandi minacciata: "Stupro le tue figlie e le sciolgo nell'acido" - (Di lunedì 16 novembre 2020) Novella Toloni L'ex concorrente del reality ha ricevuto minacce scioccanti sui social network. Parole di violenza inaudita che hanno fatto indignare il popolo del web Matilde Brandi continua a far parlare di sé anche dopo l'addio al Grande Fratello Vip. Dopo l'eliminazione, fuori dalla Casa, la showgirl si è tolta qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di alcuni ex inquilini. Le sue parole, però, hanno attirato le critiche dei fan di altri concorrenti, facendola finire dritta dritta al centro delle polemiche. Ma tra il non essere amata all'essere minacciata ce ne vuole. E invece il web ha regalato (se così si può dire) l'ennesima follia. Il solito leone da tastiera - nascosto dietro uno dei tanti profili fake - ha messo alla gogna Matilde

