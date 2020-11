C' è già l' incubo terza ondata Ecco che cosa può succedere

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 15 novembre 2020) Gabriele Laganà La curva di contagi diventerà meno ripida ma il coronavirus continuerà a circolare. Secondo Crisanti; necessario sfruttare le feste di Natale per chiudere tutto Siamo nella tanto temuta secondadi contagi da coronavirus con una Italia divisa in zone "gialle", "arancioni" e "rosse" eppure c’; chi pensa ad una eventualefase dell’epidemia. Una eventualità che potrebbe verificarsi nel prossimo futuro. Di questo ne; certo Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms, che sul Corriere della Sera ha spiegatopotrebbe accadere tra qualche mese. "Le epidemie si comportano così. La curva, ripeto, diventerà meno ripida ma questo non significa ...