Metro M1 stazione Duomo Cairoli Pasteur sospesa per tentato suicidio (Di martedì 3 novembre 2020) sospesa la circolazione tra Cairoli e Pasteur per un tentato suicidio nella stazione di Duomo, martedì 3 novembre 2020 intorno alle 7. Un ragazzo di 27 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da un mezzo nella banchina della fermata Duomo. Sul posto il 118 con un’ambulanza, un’automedica oltre al personale dei vigili del fuoco e la polizia locale. 40 bus sostitutivi sono in arrivo per collegare le stazioni della tratta interrotta. La circolazione prosegue nelle tratte: Pasteur – Sesto FS Cairoli – Pagano/Rho Fiera Cairoli – Pagano/Bisceglie, avverte Atm. “Siamo in attesa che si concludano le operazioni di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 3 novembre 2020)la circolazione traper unnelladi, martedì 3 novembre 2020 intorno alle 7. Un ragazzo di 27 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da un mezzo nella banchina della fermata. Sul posto il 118 con un’ambulanza, un’automedica oltre al personale dei vigili del fuoco e la polizia locale. 40 bus sostitutivi sono in arrivo per collegare le stazioni della tratta interrotta. La circolazione prosegue nelle tratte:– Sesto FS– Pagano/Rho Fiera– Pagano/Bisceglie, avverte Atm. “Siamo in attesa che si concludano le operazioni di ...

