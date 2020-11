Mandra' me senti? Ecco il sonetto di Enrico Montesano per Gigi Proietti (Di martedì 3 novembre 2020) Mandra' me senti?Avoja! Ma me senti bbene? Pure da lassù ? E daje! Dimme su! Tutti me chiedono da scrive na cosa ‘n pensiero su dde te.. Che fò lo faccio? A Poma' fallo si tte va e ssi voi, si ciai na bona idea, ch'è cioo sai è come ‘n cavallo bono.. Ah si è ppe questo co mme Nun sbaji mai! Beat'a tte Poma'..e io che te do retta, come ar solito, co te c'è poco da fidasse ! senti, volevo ‘comicia..cosí.. Giggi ar trotto se n'è ito er traguardo ha tajato vittorioso, dopo la sgroppata de la vita! Ciò pensato da stammatina Tu, co Bernadette, er traguardo l'hai tajato prima!Invece te co Sordatino ma ‘n do vai? È un trottatore ... Leggi su iltempo (Di martedì 3 novembre 2020)' me?Avoja! Ma mebbene? Pure da lassù ? E daje! Dimme su! Tutti me chiedono da scrive na cosa ‘n pensiero su dde te.. Che fò lo faccio? A Poma' fallo si tte va e ssi voi, si ciai na bona idea, ch'è cioo sai è come ‘n cavallo bono.. Ah si è ppe questo co mme Nun sbaji mai! Beat'a tte Poma'..e io che te do retta, come ar solito, co te c'è poco da fidasse !, volevo ‘comicia..cosí.. Giggi ar trotto se n'è ito er traguardo ha tajato vittorioso, dopo la sgroppata de la vita! Ciò pensato da stammatina Tu, co Bernadette, er traguardo l'hai tajato prima!Invece te co Sordatino ma ‘n do vai? È un trottatore ...

Mandrà me senti? Ecco il sonetto di Enrico Montesano per Gigi Proietti

Da Gassman a Montesano, da Raffaella Carrà a Pippo Baudo fino al premier Giuseppe Conte.Tutti salutano commossi Gigi Proietti, morto oggi a Roma nel giorno del suo 80esimo ...

