D'Incà: "Il Dpcm dovrebbe essere approvato in serata"

ROMA – "C'è già la richiesta di far sì che entrino immediatamente in servizio gli specializzandi degli ultimi due anni. È una seconda ondata che ha una capacità di contagio molto elevata, adesso abbiamo in datazione macchinari e mascherine. Abbiamo adottato meccanismi di verifica e controllo che ci permettono di tenere sotto controllo la situazione". Così Federico D'Incà, Ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme poco fa su Rai Radio1 a Radio anch'io condotto da Giorgio Zanchini.

