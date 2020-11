Coronavirus, a Parigi coprifuoco oltre al lockdown. Corea del Nord rivendica di avere zero casi Covid (Di martedì 3 novembre 2020) Nell’ultima giornata la Francia ha superato di nuovo la soglia dei 50mila nuovi contagi da Coronavirus e la giornata di oggi si apre con l’annuncio da parte del portavoce del governo francese, Gabriel Attal, dell’introduzione del coprifuoco nella capitale, che va ad aggiungersi alle restrizioni previste dal lockdown nazionale in vigore dal 1° novembre. “Ripristineremo un coprifuoco a Parigi e forse nell’Ile-de-France”, la regione della capitale, probabilmente a partire dalle ore 21, ha detto Attal a BFM-TV. “Stiamo mettendo in atto – ha aggiunto – misure difficili per tutti e, mentre molti le rispettano, è insopportabile per alcuni francesi vedere che gli altri non rispettano le regole “. Il portavoce ha precisato che “un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 novembre 2020) Nell’ultima giornata la Francia ha superato di nuovo la soglia dei 50mila nuovi contagi dae la giornata di oggi si apre con l’annuncio da parte del portavoce del governo francese, Gabriel Attal, dell’introduzione delnella capitale, che va ad aggiungersi alle restrizioni previste dalnazionale in vigore dal 1° novembre. “Ripristineremo une forse nell’Ile-de-France”, la regione della capitale, probabilmente a partire dalle ore 21, ha detto Attal a BFM-TV. “Stiamo mettendo in atto – ha aggiunto – misure difficili per tutti e, mentre molti le rispettano, è insopportabile per alcuni francesi vedere che gli altri non rispettano le regole “. Il portavoce ha precisato che “un ...

PARIGI - Tutta l'Europa continua a fare i conti con la violenta seconda ondata della pandemia di coronavirus. La Francia ha registrato 46.290 nuovi positivi al coronavirus Sars-CoV-2 nelle trasco ...

Un commando in azione e un attacco multiplo in una Vienna affollata di persone alla vigilia del lockdown. La città è piombata nell'incubo del terrorismo, con una dinamica che assomiglia alla tragica n ...

