UeD | Guarnieri è tornato nello show

Ultime Notizie dalla rete : UeD Guarnieri

Dopo essere sparita dai social, Ida Platano è tornata a far parlare di se. L’ex dama di uomini e donne a quanto ...(Continua dopo la foto). . . . . Più avanti, però, ha riferito ancora Paolo, dovrà sottoporsi a un intervento all’intestino, poi a un altro “per la presenza di un nodulo”. odifiche in arrivo per ‘Uomi ...